NAPOLETANO. Mandragora venduta come spinaci, decine di persone intossicate. E’ allerta

Decine di persone intossicate nel napoletano, il numero potrebbe aumentare, per aver ingerito mandragora venduta come spinaci. Gli intossicati sono ricoverati all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in località “La Schiana”. La verdura finita sotto la lente di ingrandimento è stata acquistata in due negozi di ortofrutta Quarto e Monte di Procida ed è stata consumata da due nuclei familiari diversi. La mandragora sarebbe stata scambiata per spinaci o friarielli e proverebbe dal mercato di Volla. A loro volta i fornitori della struttura avrebbero acquistato la verdura in Abruzzo, nel Centro Italia. Le autorità sanitarie, al momento, invitano i cittadini a non consumare, in via precauzionale, spinaci o verdure simili nell’area dove il rischio sembra maggiore, cioè in quella flegrea, tra Quarto e Monte di Procida. Se così fosse gli intossicati potrebbero registrare anche in altre parti d’Italia, intanto i Nas stanno ricostruendo la filiera per arrivare al responsabile.