MUGNANO DEL CARDINALE. Odori nauseabondi dalle fogne e dalle tubature di casa in via Libertà. Scattano i controlli

Odori nauseabondi in via Libertà a Mugnano del Cardinale, che fuoriescono dalle fognature e si diffondono nei quartieri. Da stanotte i residenti della zona sono alle prese con un emergenza non da poco che li costringe a tenere chiusi i bagni e non utilizzarli al punto che sono stati costretti ad allertare le forze dell’ordine per trovare i responsabili. Si tratterebbe secondo le prime indiscrezioni di liquami scaricati nelle fogne abusivamente e per questo sul posto operano i Carabinieri Forestali di Monteforte con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili Urbani di Mugnano del Cardinale. Si potrebbe trattare di qualcosa che non ha funzionato in uno dei depuratori di una delle tante fabbriche che operano in zona. Ma saranno le forze dell’ordine a scoprire cosa sia accaduto in queste ore. Della questione è stato avvisato anche il primo cittadino di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, che segue in prima persona la vicenda.

adsense – Responsive – Post Articolo