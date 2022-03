Movida napoletana, ecco tutti i controlli effettuati dalla Polizia

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, personale della Polizia Metropolitana e del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli.

Al centro storico, in particolare in piazza del Gesù Nuovo, via San Sebastiano, piazza Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli, via Mezzocannone, piazza San Gaetano, piazzetta Nilo, e largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli, sono stati rimossi 4 veicoli per sosta vietata, identificate 98 persone e controllati 11 esercizi commerciali di cui uno sanzionato in via Santa Maria di Costantinopoli poiché un dipendente è risultato sprovvisto del “green pass rafforzato” sebbene ultracinquantenne; il titolare è stato altresì sanzionato per omessa verifica del green pass.

Ancora, gli agenti del Commissariato Montecalvario nei Quartieri Spagnoli hanno identificato 62 persone e controllato 7 locali sanzionandone uno in via Speranzella per violazione del nulla osta di impatto acustico. Inoltre, hanno denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di 14 involucri contenenti cocaina e mdma, mentre, in vico Due Porte a Toledo, hanno denunciato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltellino ed una persona per porto abusivo di arma da taglio perché trovata in possesso di un coltello a farfalla.

Gli operatori hanno altresì rimosso 8 autovetture poiché parcheggiate sui marciapiedi e sulla pubblica via e contestate 32 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta; sono state altresì sanzionate per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale tre persone trovate in possesso di hashish e marijuana.

