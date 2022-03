SPERONE. L’amministrazione Comunale omaggerà i Promessi Sposi del paese con una pergamena ricordo

Novità per i promessi sposi che si scambieranno nella casa comunale la loro promessa, il Comune ha deciso di suggellare questo importante passo con una pergamena ricordo donata agli stessi. Ecco quanto affermato dal primo cittadino Speronese Adolfo Alaia:

In questi primi mesi del 2022 ho raccolto e formalizzato un matrimonio e diverse “promesse” di matrimonio. Eventi che mi hanno rallegrato, una gioia e un piacere che voglio condividere con tutti voi concittadini.

Pensare che tanti giovani si promettono amore e impegno, per mettere su nuove famiglie, è un segnale forte e una cosa molto bella, in questi tempi difficili, che si dà alla nostra comunità. Ci stanno preparando il futuro e per questo vanno incoraggiati e anche ringraziati.

Come Sindaco e Amministrazione Comunale vogliamo fare la nostra parte, incominciando anche attraverso piccoli gesti, come quelli di accogliere la loro “Promessa” nel modo migliore possibile presso la nostra casa comune ,che è il nostro Municipio, facendogli trovare un ambiente accogliente, un clima di ufficialità ma anche di festa. Abbiamo anche pensato di donare loro una pergamena, per suggellare il loro momento di scambio di una “Promessa” che è anche un momento di impegno serio per affrontare il futuro, perché le promesse sono fatte per essere mantenute.

Un esempio, il loro, anche per chi occupa ruoli importanti nella nostra società, da girare a chi sta ai vertici per ricordare loro che le promesse vanno mantenute, come la promessa di Pace tra i Popoli va rispettata a qualsiasi costo, se si vuole che ci sia un futuro per quelle nuove generazioni che devono ancora realizzare i loro sogni.

