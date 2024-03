I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri 28 marzo, sono intervenuti nel comune di Montoro alla frazione Torchiati in via Varese, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta. La squadra ha ultimato le operazioni di spegnimento iniziate da alcuni residenti del posto e ha messo in sicurezza il veicolo. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra hanno effettuato i propri rilievi.