Ladispoli, catturato il leone fuggito dal circo. VIDEO

Catturato il leone fuggito dal circo a Ladispoli, in provincia di Roma dopo che era stata caccia al felino per tutto il pomeriggio e la sera. L’animale era scappato dal recinto del circo attendato in Viale Mediterraneo, nel zona di Cerreto. L’animale si è poi aggirato tra le vie della città, ripreso dai cittadini impauriti, qualcuno armato di fucile. Il sindaco ha subito avvisato la popolazione, anche tramite i social: “L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente, si legge sul profilo Facebook del primo cittadino. Il personale del circo ha messo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto”.Verso le 22, il felino, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato visto barcollare nella zona del Cerreto per l’effetto di una siringa con sedativo con cui è stato colpito. Il circo da cui è fuggito si trova a poco più di 500 metri.