Intenso Lavoro dei Carabinieri durante la “Mostra Mercato del Tartufo Nero e Sagra della Castagna” a Bagnoli Irpino

La Compagnia di Montella dei Carabinieri ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in occasione della rinomata “Mostra Mercato del Tartufo Nero e Sagra della Castagna” a Bagnoli Irpino. Questo evento ha attirato migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione.

Nel corso delle operazioni, un uomo di 31 anni originario di Avellino è stato denunciato in stato di libertà e privato della patente per essere stato alla guida del suo scooter dopo aver abusato di alcol. Gli accertamenti effettuati con l’etilometro in dotazione all’Aliquota Radiomobile di Montella hanno rivelato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Inoltre, otto persone, con età compresa tra i 21 e i 40 anni, sono state sorprese in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. La droga è stata sequestrata e le otto persone sono state segnalate alla Prefettura.

Questo impegno dei Carabinieri ha contribuito a garantire la sicurezza durante un evento molto frequentato e a far rispettare le leggi sulla guida in stato di ebbrezza e sul possesso di sostanze stupefacenti.