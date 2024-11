Incidente mortale a Marigliano: 17enne perde la vita, ferito un coetaneo

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Marigliano nella tarda serata del 27 novembre 2024. Due ragazzi di 17 anni viaggiavano in scooter lungo via Nuova del Bosco, un’arteria che collega il centro cittadino alla zona industriale, quando si sono scontrati con un’automobile.

Il tratto stradale è noto per la scarsa illuminazione e il traffico veloce, fattori che potrebbero aver contribuito alla tragedia. Al momento, le autorità stanno esaminando le cause dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni, la velocità e la visibilità ridotta potrebbero aver giocato un ruolo decisivo.

I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno trovato uno dei ragazzi in condizioni gravissime. Trasportato d’urgenza in ambulanza, il 17enne è purtroppo deceduto durante il tragitto verso l’ospedale. L’altro giovane, ferito ma fuori pericolo di vita, è stato ricoverato per le cure necessarie.

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade della zona, spesso scenario di eventi tragici. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una giovane vita, mentre le indagini proseguono per determinare le responsabilità dell’accaduto.