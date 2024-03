Incidente a Marzano di Nola: I ragazzi coinvolti sono di Saviano

L’ incidente stradale avvenuto questa mattina a Marzano di Nola vede coinvolti cinque ragazzi, tutti originari di Saviano, si trovavano a bordo di unaFiat Panda diretta verso casa dopo una serata trascorsa con amici nella zona del Vallo.

Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma sembra che l’alta velocità abbia giocato un ruolo cruciale. L’auto ha sbandato violentemente, colpendo prima un veicolo parcheggiato e poi schiantandosi contro il muro di recinzione di un’abitazione per poi ribaltarsi.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti prontamente sulla SS 462 via Nazionale, erano le 4,40, cercando di liberare i giovani intrappolati nell’abitacolo dell’auto ribaltata. Una situazione tanto delicata quanto drammatica, che ha richiesto l’intervento tempestivo e coordinato delle autorità.

Purtroppo, il bilancio dell’incidente è pesante. I ragazzi coinvolti sono stati trasportati in vari ospedali della zona, tra Avellino, Nola e Napoli, per ricevere le cure necessarie. Uno di loro versa addirittura in condizioni critiche, trovandosi in rianimazione.

Al momento, le autorità competenti, in particolare i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano e della stazione di Quindici, stanno lavorando per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso e si spera che possano portare a una maggiore comprensione di quanto accaduto.