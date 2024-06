Incidente a Catena sulle Strade Irpine: Quattro Interventi dei Vigili del Fuoco in un Pomeriggio

I Vigili del Fuoco di Avellino durante il pomeriggio di ieri 25 giugno sono stati impegnati in quattro interventi riguardanti altrettanti incidenti stradali avvenuti sulle strade Irpine. Il primo si è verificato alle ore 16’00 nel territorio del comune di Venticano alla frazione di Castello del Lago dove è intervenuta la squadra del distaccamento di Grottaminarda per un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimanevano ferite due persone, un uomo ed una donna, i quali una volta estratti dagli abitacoli delle loro auto, venivano affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali provvedevano al trasporto in ospedale. La stessa squadra, subito dopo le ore 16’00 è intervenuta nel comune di Frigento sulla SS 303, dove un’autovettura è sbandata e si è ribaltata. La donna alla guida di 51 anni originaria di Guardia Dei Lombardi, è rimasta incastrata nell’abitacolo e dopo averla estratta è stata affidata ai sanitari del 118 che la trasportavano presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposta a cure mediche. Mentre alle ore 18’40, una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta a Manocalzati nei pressi dello stadio comunale, dove un’autovettura sbandava e si ribaltava. Anche in questo caso la ragazza alla guida rimaneva ferita e veniva trasportata in ospedale per le cure del caso.