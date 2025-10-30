Incendio in un appartamento a Nola, evacuato un intero condominio

Paura questa mattina a Nola, dove un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di via Pepe 5, nel rione Gescal.

Il rogo ha reso necessario l’evacuazione dell’intero condominio, composto da quindici abitazioni. Tre residenti sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118, mentre una quarta persona è stata trasportata all’ospedale di Nola in condizioni giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre. L’appartamento da cui si sarebbe originato l’incendio è andato completamente distrutto.

Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e quelli della stazione di San Gennaro Vesuviano, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo.