Imminente cambiamento Meteorologico: Pioggia e Neve in arrivo sull’Italia dopo il caldo torrido

Una brusca virata del tempo è in procinto di colpire l’Italia, portando con sé pioggia e persino neve, causata da un freddo vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa.

Attualmente, sul nostro Paese si è consolidato un campo di alta pressione di origine africana, che ha garantito stabilità e temperature anomale, quasi estive, per questa stagione così precoce di Aprile. Tuttavia, questa situazione insolita è destinata a cambiare radicalmente nei prossimi giorni.

I primi segnali di cambiamento saranno avvertiti già da Lunedì 15, quando la pressione inizierà a diminuire sulle regioni settentrionali a causa dell’avvicinarsi di un vortice di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Ciò porterà a rovesci di pioggia lungo l’arco alpino, con possibilità di nevicate sopra i 2300/2400 metri. Contestualmente, anche il tempo in Sicilia peggiorerà gradualmente a causa di un sistema depressionario africano in avvicinamento.

Questo sarà solo l’inizio di ciò che accadrà nel corso della settimana: l’alta pressione cederà il passo, spostandosi verso nord e permettendo l’arrivo di venti freddi settentrionali sull’Italia. Di conseguenza, ci aspettiamo un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, prima sulle regioni del Nordest e poi sul comparto adriatico del Centro e del Sud. Qui, oltre alla pioggia e ai temporali, ci saranno anche nevicate sui rilievi appenninici, localmente anche a quote basse per il periodo (1400/1500 metri). La neve farà la sua comparsa anche sulle Dolomiti e fin sopra i 900 metri nella notte di Martedì.

In conclusione, ci apprestiamo a lasciarci alle spalle un periodo di stabilità e caldo anomalo per l’Aprile, in attesa di affrontare un contesto meteorologico decisamente più turbolento e dinamico, più consono alla stagione. Queste condizioni avranno probabilmente il sopravvento almeno fino al prossimo weekend, accompagnandoci in un vero e proprio ritorno alla normalità climatica per questo periodo dell’anno.