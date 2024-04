Il Giro Rosa del Mediterraneo 2024: Alla Scoperta del Meridione d’Italia. La tappa attraverserà anche il nolano e il baianese. Video tappa

Il Giro Rosa del Mediterraneo è destinato a diventare un vero e proprio viaggio attraverso la storia, la cultura e le bellezze turistiche del Meridione d’Italia. Con il sottotitolo “Storia, percorsi, tradizioni, ambiente e natura”, l’edizione 2024 del Giro si propone di mettere in primo piano l’attenzione sul territorio e sui luoghi che ospiteranno le tappe dell’evento.

Gli organizzatori hanno scelto un approccio che va oltre il semplice aspetto sportivo della competizione, puntando a valorizzare le sedi di partenza e arrivo delle tappe, ma anche i territori attraversati durante il percorso. Attraverso traguardi volanti e gran premi della montagna, il Giro Rosa del Mediterraneo offrirà numerose opportunità di promozione per le diverse aree toccate dalla gara.

La prima tappa del Giro prenderà il via da Frattamaggiore, attraversando il suggestivo territorio del nolano e del baianese, per poi dirigere verso Monteforte e proseguire fino all’area forinese, fino a raggiungere l’arrivo finale a Terzigno. Questo itinerario unico richiederà la chiusura temporanea delle strade al traffico veicolare durante il passaggio della gara.

A tal proposito, il maresciallo della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, insieme ai suoi colleghi della zona, rivolge un appello alla massima collaborazione da parte degli automobilisti e dei commercianti. È fondamentale garantire la sicurezza dei corridori e lo svolgimento regolare della competizione, e ciò richiede l’impegno e la comprensione di tutti coloro che vivono e lavorano lungo il percorso del Giro. Divieto di transito e sosta lungo il percorso dalle ore 11 fino al passaggio del giro.

In conclusione, il Giro Rosa del Mediterraneo 2024 promette di essere non solo una sfida sportiva di alto livello, ma anche un’opportunità unica per scoprire e apprezzare le meraviglie del Meridione d’Italia. Con il sostegno e la collaborazione di tutti, questa edizione sarà un successo indimenticabile per il territorio e per gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo.