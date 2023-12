I Carabinieri di Nola sequestrano furgone carico di Fuochi d’Artificio: 4 Quintali Pronti per il Mercato Abusivo di Roma

I Carabinieri della Radio Mobile di Nola hanno compiuto un importante intervento ieri, bloccando un furgone carico di fuochi d’artificio destinati ai mercati abusivi di Roma in vista del Capodanno. Nel corso del controllo effettuato nel tardo pomeriggio in via circumvallazione di Nola, sono stati scoperti quasi 4 quintali di materiale pirotecnico all’interno del veicolo.

Gli scatoloni rinvenuti contenevano oltre 3 quintali di fuochi d’artificio e ordigni, totalizzando circa 50 chili di polvere pirica attiva. La portata esplosiva del carico era estremamente pericolosa, e un’eventuale esplosione avrebbe potuto creare gravi conseguenze.

Il responsabile, un 29enne incensurato di Roma, è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti in relazione a questo caso. Grazie all’intuito dei due operatori delle forze dell’ordine, è stato possibile sequestrare l’intero carico, evitando potenziali rischi per la sicurezza pubblica.