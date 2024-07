Grave Incidente sull’Autostrada A16: Deceduto un Autista di Autotreno

Alle ore 17:20 di oggi, un tragico incidente stradale si è verificato sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al Km 63,600 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Pietradefusi. L’incidente ha coinvolto due autotreni e ha provocato la morte di uno dei conducenti.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Nel violento impatto, uno dei due autisti, un uomo di 46 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo della cabina di guida. Purtroppo, l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

L’altro conducente coinvolto nell’incidente ha riportato solo lievi ferite ed è stato visitato sul posto dai sanitari del 118, senza necessità di ricovero ospedaliero.

Attualmente, la corsia in direzione Napoli è chiusa al traffico veicolare. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione il prima possibile, ma si consiglia agli automobilisti di cercare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

I Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario del 118, hanno operato con grande celerità e professionalità per gestire l’emergenza. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, e si prevede che il traffico possa subire ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti che percorrono l’autostrada A16 di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni fornite dal personale presente sul posto. È importante mantenere la calma e cercare vie alternative per evitare ulteriori ingorghi e facilitare il lavoro dei soccorritori.

Il tragico incidente di oggi ci ricorda l’importanza della prudenza alla guida e della necessità di rispettare sempre le norme di sicurezza stradale. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente e adottare le misure necessarie per prevenire futuri episodi simili.