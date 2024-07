Grave Incidente Stradale ad Avella: Giovanissimo in Condizioni Critiche

Ieri sera, nei pressi di via dei Mulini ad Avella, si è verificato un grave incidente stradale. Un ragazzo Giuseppe, a bordo di un motociclo, è stato violentemente scaraventato in aria a seguito di un urto con un’automobile.

Le conseguenze per il giovane sono state serie e immediate: soccorso dall’ambulanza del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Avellino. Qui ha subito un’operazione molto delicata ed è ora in prognosi riservata, sedato e in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Inoltre, il parroco di Avella, Don Giuseppe Parisi, ha rivolto su Facebook un appello ai fedeli, chiedendo una preghiera per il giovane, le cui condizioni destano grande preoccupazione.