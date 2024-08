Giugliano in Campania: Arrestato il conducente della Smart che ha provocato la morte di una bambina di 8 anni. Ieri era uscito dal carcere

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Giugliano in Campania, portando alla luce una vicenda di grave imprudenza che ha avuto esiti tragici. Francesco D’Alterio, 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale dopo che l’auto da lui guidata, una Smart omologata per due persone, si è ribaltata provocando la morte di una bambina di 8 anni.

L’incidente è avvenuto su una strada di Giugliano in Campania, quando la Smart guidata da D’Alterio ha perso il controllo e si è ribaltata. A bordo del veicolo si trovavano quattro persone, nonostante l’auto fosse omologata solo per due. Oltre a D’Alterio, erano presenti la sua compagna e le sue due figlie. La bambina di 8 anni, figlia della compagna, è rimasta schiacciata tra la madre e la lamiera dell’auto, morendo sul colpo. L’altra figlia, di 16 anni, si trovava nel bagagliaio, un dettaglio che sottolinea ulteriormente la pericolosità della situazione.

La situazione è resa ancora più grave dal fatto che Francesco D’Alterio stava guidando senza patente e senza alcuna autorizzazione. Le indagini hanno rivelato che l’uomo non era in possesso di una patente di guida, un’ulteriore violazione delle norme che ha contribuito a trasformare una situazione già pericolosa in una tragedia.

D’Alterio è stato immediatamente arrestato dai carabinieri e ora dovrà rispondere all’accusa di omicidio stradale, un reato che in Italia è punito con pene molto severe, soprattutto in casi come questo, dove la negligenza e la violazione delle leggi stradali hanno portato alla morte di una persona.

L’uomo era stato scarcerato ieri. Era detenuto per furto. Ora i carabinieri lo riporteranno nuovamente in cella.