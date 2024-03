GDF BENEVENTO: REATI IN MATERIA DI POLIZIA AMBIENTALE. SEQUESTRO DI UNA DISCARICA ABUSIVA.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro in Solopaca (BN) una discarica abusiva.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca notavano che in un’area boschiva opportunamente recintata del predetto Comune sorgeva un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Sull’area interessata di circa 1.200 metri quadrati erano presenti prodotti speciali pericolosi, quali apparecchiature elettriche, materiale ferroso, materiale plastico, vetro, parti di mobili in legno e recipienti contenenti vernici industriali.

A seguito del rinvenimento dei rifiuti speciali, i militari accertavano che il gestore del suolo adibito a discarica abusiva è un soggetto residente a Solopaca.

Pertanto, l’area veniva sottoposta a sequestro e il citato gestore segnalato alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto responsabile della violazione del Testo Unico in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia ambientale.

L’attività di servizio costituisce ulteriore testimonianza del costante presidio esercitato dal Corpo sul territorio a tutela della salute dei cittadini e dell’economia legale.

Si rappresenta che il proprietario del suolo è, allo stato, persona sottoposta alle indagini preliminari e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.