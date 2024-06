Furto alla Scuola Media di Avella: Svuotato il Plesso Mons. Pasquale Guerrero

Questa notte è stato messo a segno un furto presso la scuola media Mons. Pasquale Guerrero, situata in via De Santis. I ladri sono riusciti a entrare nell’edificio disattivando il sistema d’allarme, senza lasciare segni di forzatura, mostrando una notevole abilità e preparazione.

Una volta all’interno, i malviventi hanno sottratto tutto il materiale didattico presente, tra cui computer, tablet e altri dispositivi informatici, arrecando un danno significativo all’istituto scolastico. Il furto ha colpito duramente la scuola, privandola di strumenti essenziali per l’istruzione e l’apprendimento degli studenti.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Avella, guidati dal maresciallo Piccione. Le autorità stanno raccogliendo prove e testimonianze per cercare di risalire ai responsabili di questo atto criminale.

Il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, ha espresso tutto il suo disappunto e la sua condanna per questo episodio, sottolineando come tali azioni vadano a colpire il cuore della comunità, la scuola e la cultura. “Questi atti criminali non solo danneggiano il patrimonio scolastico, ma compromettono anche il futuro dei nostri giovani,” ha dichiarato il sindaco, auspicando una rapida risoluzione del caso e l’adozione di misure di sicurezza più efficaci per proteggere le strutture educative.

La comunità locale è scossa e indignata, e si spera che le indagini possano portare rapidamente all’arresto dei colpevoli e al recupero del materiale sottratto.