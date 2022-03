Francia sotto shock, 2 neonati trovati morti in un congelatore. Il macabro ritrovamento è stato fatto da un uomo che ha chiamato la polizia.

Orrore in Francia dove sono stati trovati i corpi senza vita di due neonati in un congelatore. Lo si è appreso oggi da fonti della procura di Créteil, titolare dell’inchiesta. Teatro della macabra scoperta è Marolles-en-Brie, un comune situato nel dipartimento della Valle della Marna nella regione dell’Île-de-France, una trentina di chilometri a sud di Parigi. A dare l’allarme è stato il compagno, un poliziotto sulla trentina, che ha avvertito domenica mattina i servizi di emergenza dopo aver scoperto i corpi dei due bambini nel congelatore dell’abitazione di quella che è già stata ribattezzata come “la casa dell’orrore”. Quando sul posto sono arrivati gli agenti si è scoperto la reale e tragica portata della vicenda: nel congelatore della casa c’erano, infatti, i corpi di due neonati. La coppia non avrebbe figli insieme. La donna in custodia è madre di un bambino nato da una precedente unione, secondo i primi elementi raccolti dall’indagine, che è stato affidato alla Brigata Territoriale per la Tutela della Famiglia. L’infanticidio più grave scoperto in Francia risale al 2010, con la morte di otto neonati uccisi dalla madre a Villers-au-Tertre, nel nord del paese.

adsense – Responsive – Post Articolo