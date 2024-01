Forino(Av). Gerardo Fruncillo giovane forinese, Assistente Sita, salva bambino di 7 anni sulle strisce pedonali del lungomare di Bari

Lunedì 8 Gennaio 2024 , ore 17.15, LungoMare di Bari. Serata mite , il solito tam tam di una vivace cittadina , il tempo sembra scorrere normale .Ad un tratto però la solita routine viene spezzata dal forte pianto di paura di un bambino proveniente dal passaggio di strada delle strisce pedonali . Affianco al bambino , un ragazzo, Gerardo Fruncillo Assistente Sita giovane forinese che con uno gesto eroico, a sprezzo della paura, gli aveva appena salvato la vita.

Questa è in sintesi la bella storia a lieto fine che da queste pagine stasera ci permettiamo di raccontare. Il protagonista e’ Gerardo Fruncillo , che in quel pomeriggio di quell’ 8 gennaio , si trovava a Bari per lavoro . Il giovane forinese accortosi di questo bambino di 7 anni che sfuggito repentino allo sguardo dei genitori intenti a prendere un caffè in un bar vicino, si era ritrovato sulle strisce pedonali, nell’ incrociare con lo sguardo il bambino stesso, ed il sopraggiungere di un auto ad importante velocità, non ci ha pensato un attimo e si è lanciato sul bambino. A questo punto lo ha stretto a se e poi si è raggomitolato sulle strisce pedonali facendogli da scudo dalla macchina che stava per sopraggiungere. Il conducente dell’ auto è riuscito a frenare a tempo il veicolo, il quale però con le ruote anteriori ha sfiorato la schiena di Gerardo che intanto si era racchiuso a riccio sul piccolo.

Bambino salvo e riportato ai genitori che impietriti avevano assistito a tutta la scena. Storia a lieto fine in un pomeriggio di Bari che si poteva trasformare in tragedia. Daniele Biondi