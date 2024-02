Efferato omicidio a Boscoreale: Agguato mortale alla vita di Davide Fiorucci

Nella notte scorsa, un’atmosfera di terrore ha avvolto Boscoreale, nel napoletano, quando i carabinieri sono intervenuti in via Settetermini, isolato 8, in seguito a segnalazioni di colpi d’arma da fuoco. Quello che hanno trovato sul luogo del delitto ha sconvolto la comunità: il corpo senza vita di Davide Fiorucci, 29 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’agguato è avvenuto mentre Fiorucci stava rincasando, un momento di tranquillità che si è trasformato in una vera e propria esecuzione. Gli aggressori, ancora ignoti, hanno avvicinato l’uomo e gli hanno sparato con una ferocia impressionante, con una decina di colpi d’arma da fuoco calibro 9×21, privandolo della vita in modo repentino.

Le indagini sono attualmente in corso sotto la direzione dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata e del Nucleo Investigativo Oplontino. L’obiettivo principale è ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e identificare la matrice del crimine, che sembra potrebbe essere di natura camorristica.