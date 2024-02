SPERONE. La Primula Volley Sperone trionfa ancora: terza vittoria consecutiva e invito agli sportivi Speronesi

La Primula Volley Sperone continua la sua straordinaria stagione con una terza vittoria consecutiva, dimostrando la forza e la determinazione della nuova compagine nel panorama della pallavolo locale. Ieri, nel cuore di Cava de’Tirreni, le ragazze hanno conquistato una netta vittoria per 3 a 0 contro lo Shop Tessile Cava, consolidando la loro posizione nel girone CSI di Cava e Salerno.

La Primula Volley Sperone, rinata dopo anni di assenza dal mondo della pallavolo, sta vivendo un momento d’oro sotto la guida del mister Giovanni Maglione. Con tre vittorie su cinque partite disputate in un girone particolarmente impegnativo, la squadra sta dimostrando un notevole spirito di squadra e un talento eccezionale.

Le precedenti vittorie ottenute a Sala Consilina e Montecorvino Pugliano testimoniano la costanza e l’impegno delle ragazze di Sperone che, nonostante la giovane età, stanno facendo un gran bel campionato.

Il prossimo appuntamento è fissato per la prima partita in casa contro l’Over Volley di Cava de’ Tirreni. Entrambe le squadre si trovano a pari merito in classifica, rendendo l’incontro ancora più avvincente. La Primula Volley Sperone invita tutti gli appassionati e i tifosi a sostenerle giovedì 15 febbraio alle ore 21 nella palestra S.Eliseo, adiacente alle scuole elementari di Sperone.

La società speronese auspica una numerosa partecipazione degli sportivi locali per creare un clima di tifo appassionato e sostenere le ragazze in questa sfida cruciale. La Primula Volley Sperone è pronta a dimostrare la sua forza e il suo talento di fronte al pubblico di casa, augurandosi di continuare questa straordinaria serie di successi nel panorama pallavolistico.