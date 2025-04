Ecco come è morto il Papa

Papa Francesco è deceduto lunedì 21 aprile 2025 alle ore 7:35 presso la Casa Santa Marta in Vaticano, all’età di 88 anni. Secondo fonti ufficiali, la causa del decesso è stata un’emorragia cerebrale improvvisa, non direttamente correlata ai precedenti problemi respiratori che lo avevano afflitto nelle settimane precedenti.

Il Pontefice aveva recentemente affrontato una lunga degenza ospedaliera di 38 giorni al Policlinico Gemelli di Roma, a causa di una grave polmonite bilaterale e altre complicazioni respiratorie.

Il Cardinale Kevin Joseph Farrell ha annunciato ufficialmente la morte del Papa. Il corpo sarà esposto in Vaticano a partire da mercoledì 23 aprile, con il Rosario previsto per le ore 19:30 dello stesso giorno. Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in una cappella semplice, secondo il suo desiderio di umiltà.

Con la sua scomparsa si apre il periodo di “sede vacante”, e il conclave per l’elezione del nuovo Pontefice dovrà tenersi tra 15 e 20 giorni dalla data del decesso.​