Quando muore un Papa… l’Avellino viene promosso: la “maledizione al contrario” che continua anche nel 2025

Alcune storie sembrano scritte dal destino. E quella che lega la U.S. Avellino ai cambi di pontificato in Vaticano è una di quelle che sfugge a ogni logica… ma puntualmente si ripete. Dal 1958 a oggi, ogni volta che un Papa è venuto a mancare o ha lasciato il soglio di Pietro, l’Avellino ha festeggiato una promozione. Una serie di coincidenze che fa sorridere, riflettere… e un pizzico di scaramanzia non guasta mai.

Anche nel 2025, la storia si è ripetuta: Papa Francesco è venuto a mancare… e l’Avellino è stato promosso in Serie B. Puntuale come un orologio svizzero, il destino ha bussato ancora.

Ecco la lista completa di questa incredibile sequenza:

– 1958 – Muore Pio XII→ Avellino promosso in Serie C

– 1963 – Muore Giovanni XXIII → Avellinoancora in Serie C (con riforma dei campionati)

– 1978– Muore Paolo VI → Avellino conquista la Serie A per la prima volta nella sua storia

– 2005 – Muore Giovanni Paolo II → Avellino promosso in Serie B

– 2013 – Rinuncia di Benedetto XVI → Avellino torna in Serie B.

– 2025 – Muore Francesco → Avellino promosso in Serie B.

Sarà destino, sarà cabala, sarà pura casualità. Ma intanto, i tifosi biancoverdi possono sorridere: anche quest’anno, la storia si è ripetuta.

Una promozione che sa di miracolo sportivo, arrivata ancora una volta nel momento in cui cambia la guida della Chiesa. E chissà che, dopo sei su sei, questa strana coincidenza non sia diventata ormai una tradizione scritta nel cielo… o almeno nel cuore degli avellinesi.