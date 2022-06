Controlli delle forze di polizia a Ischia.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti sull’isola.

Nel corso dell’attività, hanno identificato 92 persone, controllato 59 veicoli e contestato 7 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione, sorpasso non consentito, velocità non commisurata, sosta vietata e per divieto di circolazione nelle piccole isole a seguito del divieto di sbarco ai residenti in Campania.

