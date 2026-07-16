Controlli della Polizia nel Napoletano: quattro arresti tra droga, contrabbando, aggressioni e condanne da scontare

Piazza Garibaldi, due arresti durante il piano “Stazioni Sicure”

Nell’ambito del piano “Stazioni Sicure”, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno intensificato i servizi di presidio e controllo nell’area di Piazza Garibaldi.

Durante un servizio di pattugliamento, i poliziotti hanno sorpreso un uomo mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente in cambio di denaro. L’intervento immediato ha consentito di bloccare il presunto spacciatore, trovato in possesso di ulteriori dosi di hashish e della banconota ricevuta poco prima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso degli stessi controlli è stato arrestato anche un secondo soggetto che, durante un controllo di polizia, ha aggredito fisicamente gli agenti. L’uomo dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

San Carlo Arena, arrestato un 53enne

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena hanno eseguito un provvedimento di determinazione di pene concorrenti nei confronti di un 53enne.

L’uomo dovrà espiare una pena complessiva di 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati di ricettazione e reati tributari, commessi tra il 2007 e il 2016 nel territorio di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Sant’Antonio Abate, sequestrati droga e 16 chili di tabacchi esteri

Un altro arresto è stato eseguito a Sant’Antonio Abate, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato un 38enne sorpreso con droga e tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

L’uomo, notato con atteggiamento sospetto mentre usciva da un edificio con una scatola tra le mani, alla vista della Polizia ha tentato di fuggire rientrando nel palazzo e abbandonando il pacco in strada. Raggiunto e bloccato sul pianerottolo della propria abitazione, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di circa 99 grammi, 19 bustine di hashish per un peso di circa 36 grammi, oltre a 80 stecche di tabacchi lavorati esteri prive del marchio del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di circa 16 chilogrammi.

Per il 38enne sono scattate le accuse di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I quattro arresti confermano l’intensificazione delle attività di controllo predisposte dalla Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di droga, al contrabbando e ai fenomeni di criminalità diffusa nell’area metropolitana di Napoli.