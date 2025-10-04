Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore. Denunciato il titolare di una sala scommesse abusiva.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore con l’ausilio di personale dell’ASL Na 2, hanno effettuato controlli a Frattamaggiore dove hanno identificato 54 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 30 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestato 5 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo a due attività commerciali e ad una di queste è stata imposta la chiusura ad horas per ragioni igienico-sanitarie mentre, il titolare di un’altra attività commerciale è stato denunciato per aver installato abusivamente slot machines e per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti; l’uomo è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per mancanza della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, per un ammontare totale di 5000 euro.