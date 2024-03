Choc a Scuola. Muore studentessa 15enne durante le lezioni all’istituto Marconi

Una drammatica tragedia ha colpito stamattina l’istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano. Una studentessa quindicenne è deceduta durante le lezioni a causa, molto probabilmente, di un malore improvviso.

I carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti tempestivamente all’istituto dopo la segnalazione dell’accaduto. Secondo le prime informazioni emerse, la giovane avrebbe accusato un malore durante le lezioni e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte di un equipaggio del 118, è purtroppo deceduta poco dopo.

Il corpo della ragazza è stato trasportato al reparto di Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano su disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà accertare le cause del decesso.

L’intera comunità scolastica e cittadina è sotto shock per questa tragica perdita. Gli studenti, i docenti e il personale dell’istituto si stringono attorno alla famiglia della giovane studentessa, esprimendo il loro profondo cordoglio e solidarietà in questo momento di dolore.

Si tratta di un evento drammatico che mette in luce l’importanza della prontezza nell’intervento in situazioni di emergenza e sottolinea l’importanza di avere sempre a disposizione personale qualificato e attrezzature adeguate per affrontare eventuali situazioni di crisi.

Le indagini sulle circostanze del decesso sono ancora in corso e si attendono ulteriori informazioni da parte delle autorità competenti. In attesa di chiarimenti, la comunità di Giugliano resta unita nel dolore per la perdita di una giovane vita interrotta troppo presto.