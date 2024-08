CASORIA. Baby gang assalta bus Air Campania e tenta rapina. Donna ferita

Mercoledì sera in via Principe di Piemonte a Casoria un gruppo di minorenni, saliti a Napoli sul bus Air Campania che conduce dal capoluogo partenopeo fino a Casoria, ha tentato di rapinare una donna colpendola ripetutamente al volto per poi dileguarsi dopo aver danneggiato le porte del mezzo. La vittima, che ha riportato una ferita lacero frontale, è stata trasportata all’ospedale di Acerra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Casoria.

“Una violenza inaccettabile, un assalto in piena regola operato da giovanissimi criminali senza scrupoli che non hanno avuto la minima remora ad aggredire una donna indifesa. Mi auguro che siano identificati al più presto tutti i protagonisti di questa vigliacca aggressione e puniti severamente come meritano. I danni riportati dalla vittima e dal bus, insieme all’interruzione di un pubblico servizio, siano risarciti dalle famiglie dei baby criminali, evidentemente inadeguate a provvedere all’educazione dei loro figli”. Questo il duro commento del deputato Francesco Emilio Borrelli e del consigliere comunale di Europa Verde a Casoria, Salvatore Iavarone.