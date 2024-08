Napoli, lido Mappatella sotto assedio dei criminali. Mercoledì furto ai danni di turisti americani con intervento dell’Esercito, questa mattina tentata rapina ai danni di turiste straniere. Video inviato al deputato Borrelli: “Rotonda Diaz terreno di caccia per criminali, va presidiata h24. Task force per garantire sicurezza ai bagnanti”

Mercoledì pomeriggio nuovo tentativo di furto ai danni di turisti americani che si erano fermati al lido Mappatella per prendere un po’ di sole. Approfittando di un momento di distrazione un ladro ha sottratto loro il cellulare tentando di nasconderlo per poi recuperarlo in un secondo momento. L’operazione, secondo alcuni testimoni, non è andata a buon fine e ne è nato un inseguimento lungo gli scogli terminato con l’intervento di una pattuglia dell’Esercito che ha fermato l’uomo. Nuovo episodio anche questa mattina con un tentativo di rapina ai danni di un gruppo di turiste straniere. Sul posto pattuglie di Polizia e Carabinieri. Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Da tempo denunciamo che il lido Mappatella e Rotonda Diaz sono diventati terreno di caccia per ogni specie di criminali. Si moltiplicano gli episodi di furti ai danni dei bagnanti che alcune volte sono sfociati anche in pericolose risse. Di fronte a questa emergenza si fa sempre più impellente la necessità di presidiare l’area h24 con l’intervento di una task force delle forze dell’ordine che sia in grado di garantire la necessaria sicurezza agli utenti della spiaggia libera. Solo così potremo difendere i tanti investimenti fatti per assicurare balneabilità e servizi gratuiti a napoletani e turisti e non consentiremo a criminali, abusivi, ladri, di compromettere i risultati raggiunti dopo mille battaglie”. Queste le parole di Borrelli.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1183515699372554

