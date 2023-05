Casamicciola Terme: sorpreso con la droga in casa. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Principessa Margherita a Casamicciola Terme dove hanno rinvenuto, in alcune confezioni di carne all’interno di un congelatore, 274 involucri contenenti circa 175 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 870 euro.

F.M., 35enne ischitano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.