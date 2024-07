CAMPOSANO. Lucia, 27 anni, investita da auto mentre passeggia muore sul colpo

Un incidente stradale mortale ha scosso la comunità di Camposano nella tarda serata di ieri. Intorno alle 22, in via Croce San Nicola, una giovane donna di 27 anni, Lucia Passariello, è stata investita e uccisa da un’auto mentre passeggiava a piedi lungo la strada che collega Camposano con Cicciano.

L’auto, guidata da un giovane del posto, ha colpito la donna per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’autista, rendendosi immediatamente conto della gravità dell’incidente, si è fermato per prestare soccorso. Nonostante il pronto intervento del 118, i sanitari giunti hanno constatato che per la giovane donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

La tragedia ha suscitato grande dolore e sgomento tra gli abitanti di Camposano e Cicciano, comunità profondamente legate. Sulla vicenda sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e determinare le responsabilità. La donna lascia una figlia di pochi anni.