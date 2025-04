Camorra, arrestati due latitanti a Mondragone: erano ricercati da febbraio per mafia, estorsioni e droga

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di P.S. Frattamaggiore hanno localizzato e tratto in arresto due latitanti, ritenuti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione – tentata e consumata – aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di stupefacenti.

I due si erano volontariamente sottratti alla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nello scorso mese di febbraio.

Entrambi sono ritenuti i principali collaboratori del capo e promotore di un sodalizio criminale camorristico operante nei territori di Frattamaggiore e Frattaminore, dedito alla commissione di numerosi reati scopo e in grado, nel corso degli anni, di intessere stretti rapporti anche con altre consorterie criminali operanti nei territori limitrofi.

I ricercati sono stati localizzati, grazie alle attività di indagine condotte senza soluzione di continuità dalla Polizia di Stato, in un immobile in località Mondragone, mentre erano in compagnia di due donne che, nella circostanza, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.