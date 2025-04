Castellammare di Stabia: estorce denaro al titolare di un’azienda. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Castellammare di Stabia, con precedenti di polizia, per estorsione aggravata.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno appreso che, nella giornata di mercoledì, un soggetto si era presentato presso un’azienda della zona ed aveva preteso del denaro dal titolare che avrebbe dovuto corrispondergli il giorno successivo.

Pertanto, i poliziotti hanno predisposto un servizio di appostamento ed hanno notato, nella mattinata di giovedì, sopraggiungere nell’azienda il soggetto che aveva avanzato la richiesta estorsiva; in quei frangenti, il predetto era riuscito a ricevere una busta contenente 500 euro ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto, all’interno di una scatola, altri 1200 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.