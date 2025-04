Successo Via Crucis a Grottolella. Azione Cattolica – Parrocchia

Ieri si è svolto a Grottolella la via Crucis Vivente organizzata dalla Azione Cattolica di Grottolella e dalla parrocchia, che hanno coinvolto tutte le componenti sociali presenti sul territorio. L’iniziativa ha visto la partecipazione di tantissime persone che sono scese in paese per assistere a quella che è diventata una tradizione che si ripete ad ogni Pasqua.

Un Successo nei numeri, nella partecipazione e nella condivisione collettiva , si è rivelata la Via Crucis 2025. È stato davvero un momento emozionante e veramente vissuto dai fedeli della parrocchia di Grottolella e soprattutto dai giovani e giovanissimi.

Felicità e gioia sono state manifestate sui social dal parroco di Grottolella Don Marcelo, dalla Responsabile e Presidente Azione Cattolica di Grottolella la Dott.ssa Graziana Guerriero per la buona riuscita dell’evento per la ampia partecipazione registrata.

Infine, come già anticipato da Don Marcelo dell’altare della Chiesa Madre, la parrocchia e l’azione Cattolica nei prossimi mesi organizzeranno momenti di riflessioni e di confronto su diverse tematiche , favorendo il dialogo, la partecipazione e la libertà di pensiero.