Calabritto (AV): assalto allo sportello ATM della BCC Magna Græcia

Nella notte di oggi, intorno alle ore 3:30, un ordigno esplosivo è stato fatto detonare presso lo sportello bancomat della filiale della BCC “Magna Græcia” a Calabritto (AV). L’esplosione, avvenuta in piena notte, ha danneggiato gravemente la struttura, consentendo ai malviventi di impossessarsi del denaro contenuto all’interno del dispositivo.

Il valore complessivo del bottino non è stato ancora reso noto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per stimare l’entità del furto e raccogliere indizi utili alle indagini.

Sul luogo dell’assalto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella, supportati dagli artificieri, per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti per determinare le dinamiche dell’attacco e identificare i responsabili.L’esplosione, udita chiaramente dai residenti della zona, ha destato preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze. Non è escluso che l’assalto faccia parte di una serie di azioni simili avvenute recentemente nel territorio.

La cittadinanza è invitata a segnalare alle autorità qualsiasi informazione che possa essere utile alle indagini.