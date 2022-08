I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio S. Z. e L. P., 31 e 43 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due erano in Via Borsellino e durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 66 dosi di cocaina, 84 di crack e 492 euro in contante ritenuto provento illecito.

Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.