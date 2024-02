BAIANO. Incidente sulla Nazionale donna finisce con l’auto contro un palo dell’illuminazione

Incidente sulla statale 7 bis meglio conosciuta come via Nazionale , un’auto condotta da una donna nel mentre percorreva la strada ha perso il controllo dell’auto, forse per un malore, finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Immediatamente si sono attivati i soccorsi sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Baiano è un ambulanza del 118. È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco in quanto la donna è rimasta intrappolata nell’auto. Una volta liberata è stata affidata ai sanitari e trasportato al pronto soccorso di Avellino.