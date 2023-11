BAIANESE- Triste fine per l’uomo scomparso nei monti del baianese, trovato cadavere. Video

Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre, si è conclusa in modo tragico la vicenda dell’uomo di 63 anni, e non 54 anni come riferito in un primo momento, residente a Quadrelle (AV), scomparso durante una uscita in montagna alla ricerca dei funghi nella zona del baianese. Purtroppo, l’uomo è stato ritrovato cadavere e si presume che la morte sia sopraggiunta a causa di un infarto.

I familiari dell’uomo si sono allarmati quando il suo telefonino ha continuato a squillare senza ricevere risposta. Temendo il peggio, hanno prontamente allertato il comando dei Vigili del Fuoco, che ha organizzato un’operazione di ricerca con l’impiego di un elicottero e personale a terra.

Dopo intensi sforzi da parte dei soccorritori, l’uomo è stato ritrovato senza vita in un zona impervia. La notizia del scomparsa aveva allertato i residenti della zona e il suo decesso ha scosso la comunità locale, e l’intera cittadinanza si stringe attorno alla famiglia colpita da questa dolorosa perdita.