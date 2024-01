Avellino. Ospedale Moscati, decesso di una giovane madre ad Avellino: Indagini in corso

Ieri, A. P., una 46enne di Avellino, è giunta in ospedale accompagnata dai sanitari del 118, lamentando forti dolori addominali e disturbi gastrointestinali. Nonostante gli sforzi del personale medico, la donna è purtroppo deceduta poche ore fa nel pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Il reparto, guidato da Antonino Maffei, ha dedicato sedici ore a esami e cure, ma senza successo nel garantire il recupero della paziente. Gli esami e le analisi diagnostici iniziali non avevano evidenziato nulla di grave, rendendo ancor più enigmatico il repentino deterioramento della salute della donna.

Nella sala d’attesa del nosocomio, si sono vissuti momenti di concitato dolore, con familiari e parenti della donna riuniti per supportarla, ma purtroppo senza poter evitare la tragedia.

La giovane madre, notoriamente amata e ben voluta in città, era napoletana di nascita e residente ad Avellino. La notizia del suo improvviso decesso ha rapidamente fatto il giro dei social network, lasciando la comunità in lutto.

Le prossime ore saranno cruciali per ottenere un quadro più chiaro della situazione, mentre la causa del decesso rimane ancora da determinare. Mentre la città piange la perdita di una persona così giovane, le indagini sono in corso per comprendere appieno le circostanze misteriose che hanno portato a questo tragico epilogo.