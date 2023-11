ALLERTA VENTO forte sul Baianese e nel Vallo di Lauro, previste raffiche fino a 100 Km/h per la giornata di Giovedì 23 novembre

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo: a partire dalle 20 di questa sera e per le successive 24 ore, sull’intero territorio, spireranno venti forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Il mare sarà agitato, soprattutto al largo e lungo le coste esposte ai venti.

La Sala operativa raccomanda alle Autorità competenti di controllare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti (come, ad esempio, la cartellonistica stradale e pubblicitaria o l’illuminazione pubblica) e le aree alberate del verde pubblico. Inoltre, considerato l’ulteriore peggioramento previsto per le condizioni del mare, la protezione civile invita le autorità marittime d elevare lo stato di vigilanza per i mezzi in navigazione e lungo le coste e le marine esposte al moto ondoso.

I venti saranno nord-orientali, dapprima tesi o forti, con raffiche fino a 90-100 km/h nel baianese, sulla fascia del Partenio e nel Vallo di Lauro, tendenti ad attenuarsi nella seconda parte del giorno.