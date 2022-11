Allerta in rete, Polizia Postale: “BLACK FRIDAY, ATTENTI ALLE TRUFFE”. Lo “Sportello dei Diritti”: false occasioni sul web. Seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda il Black Friday. Dunque, la settimana interamente dedicata agli acquisti, sia online che offline si avvicina e, accanto alle offerte reali, vengono proposte sul web false occasioni a cui è davvero difficile rinunciare. Spesso chi acquista online viene tratto in inganno perché gli annunci vengono pubblicati su siti clone apparentemente molto simili a quelli ufficiali. Dopo aver comprato il prodotto desiderato, l’utente non riceverà nulla e correrà il rischio che i dati della sua carta, inseriti durante l’acquisto, vengano rubati. Per evitare di incorrere in simili truffe, si consiglia diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose, di acquistare da siti ufficiali o già conosciuti e di leggere le recensioni per verificare che la pagina non sia stata già segnalata come fraudolenta. È comunque sempre preferibile utilizzare carte ricaricabili per acquistare online. Si tratta di semplici, ma efficaci consigli c possono evitarci molti grattacapi.