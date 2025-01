Allarme incendi da canne fumarie: l’appello dei Vigili del Fuoco di Avellino

Negli ultimi tempi, complici le basse temperature invernali, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in numerosi interventi legati a incendi che hanno coinvolto le canne fumarie dei camini. Questi episodi, spesso evitabili con una corretta manutenzione, stanno creando non pochi problemi e, in alcuni casi, anche danni significativi alle abitazioni.

Un caso recente riguarda un intervento effettuato dalla squadra del distaccamento di Lioni, dove le fiamme sviluppatesi all’interno della canna fumaria hanno causato danni a una stanza da letto attraversata dalla stessa. La gravità della situazione ha reso necessario inibire l’utilizzo della camera a scopo precauzionale, così da garantire la sicurezza e la salute della famiglia residente.

I Vigili del Fuoco colgono l’occasione per ricordare a tutti l’importanza della manutenzione regolare delle canne fumarie. Una pulizia accurata, eseguita da personale qualificato, è fondamentale per evitare l’accumulo di catrame e fuliggine, spesso responsabili dello scoppio di incendi. Inoltre, si raccomanda di utilizzare sempre legna ben secca, che produce meno residui combustibili e riduce il rischio di ostruzioni e surriscaldamenti.

Queste semplici precauzioni possono fare la differenza, garantendo non solo il corretto funzionamento del camino, ma soprattutto la sicurezza delle abitazioni e delle persone che le abitano. I Vigili del Fuoco continuano a svolgere con dedizione il loro lavoro di prevenzione e intervento, ma sottolineano che la collaborazione dei cittadini è fondamentale per evitare situazioni di pericolo.