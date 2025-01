“Acqua, Sole e Vento: Un’Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile nel Mediterraneo”

di Salvatore Guerriero

“Acqua-Sole-Vento” – Agenzia di Sviluppo Euro Mediterranea e Centro di Ricerca Energie Alternative – rappresenta un’importante iniziativa per la promozione dello sviluppo economico e sociale nella regione mediterranea. Creata dalla PMI INTERNATIONAL – CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e dalla LIBERA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE (LA.SI.FO), questa organizzazione si propone di stimolare la crescita sostenibile, attrarre investimenti e valorizzare i sistemi produttivi locali.

La missione DELL’AGENZIA non si limita all’economia, ma abbraccia il miglioramento della qualità della vita, la promozione della pace e la diffusione di tecnologie innovative, con un focus sulle energie rinnovabili. Tra le sue attività principali figurano il supporto all’internazionalizzazione delle imprese, la promozione dei prodotti tipici locali e il sostegno agli enti per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali.

Con sede centrale a Nola (NA) e una struttura organizzativa che prevede la collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, “ACQUA-SOLE-VENTO” si presenta come un ponte tra il MEDITERRANEO e il RESTO DEL MONDO, favorendo reti di impresa e politiche di sviluppo territoriale. Fondata con lo scopo di affrontare le sfide del nostro tempo, rappresenta un’opportunità unica per IMPRESE, ENTI PUBBLICI e COMUNITÀ LOCALI di unirsi per costruire un futuro più sostenibile ed equo.