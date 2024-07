Addio a Pino D’Angiò: Scompare a 71 Anni il Pioniere del Rap Italiano

È morto a 71 anni Pino D’Angiò, celebre cantautore che negli anni ’80 raggiunse uno straordinario successo con il brano “Ma quale idea”, considerato uno dei primi pezzi rap in lingua italiana. Nato a Pompei, Giuseppe Chierchia, questo il suo vero nome, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

D’Angiò non solo è stato apprezzato in Italia, ma ha riscosso successo anche all’estero. La sua carriera è stata poliedrica: oltre a essere un cantautore, ha lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche risale a pochi mesi fa, quando ha partecipato al Festival di Sanremo nella serata dei duetti, esibendosi con i Bnkr44 in una versione remixata di “Ma quale idea”, che è diventata un successo radiofonico.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica, ma il suo contributo artistico e la sua capacità di innovare resteranno per sempre nella memoria collettiva.