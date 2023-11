Acerra: ruba materiale edile da un cantiere. La Polizia di Stato denuncia un 54enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via del Pennino, per la segnalazione di un furto in un cantiere edile.

Gli operatori, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti, hanno accertato che un uomo, dopo aver divelto il catenaccio posto a chiusura del cantiere, aveva asportato diversi strumenti da lavoro.

Pertanto, gli agenti, dopo averlo rintracciato presso la sua abitazione, lo hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione.