Ordine dei Medici di Caserta: saluto istituzionale ai direttori Blasotti (ASL) e Gubitosa (AORN)

“È questo il ringraziamento spontaneo da parte di tutti i medici della provincia di Caserta per due manager che hanno condiviso con noi un percorso molto lungo, la loro continuità ha portando al raggiungimento di tantissimi obiettivi e al miglioramento del Sistema sanitario provinciale». Queste le parole del presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta Carlo Manzi in occasione dell’evento di saluto e ringraziamento per la conclusione del triennio di collaborazione istituzionale con le Direzioni Generali dell’AORN e dell’ASL di Caserta. L’iniziativa si è tenuta nell’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Caserta alla presenza dei due vertici Amedeo Blasotti dell’ASL Caserta e Gaetano Gubitosa dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano”.

«Lascio un bilancio di valori – ha sottolineato il direttore Blasotti – in cui c’è stato il rapporto con la parte medica e con il territorio. Voglio lasciare l’idea di una sanità che è condivisa, che è dello stare insieme, che significa lavorare in una forma di concertazione. Perché solo così insieme alla sanità pubblica e alla sanità convenzionata e anche a quella privata c’è possibilità di dare maggiore risposta». E poi Gubitosa evidenzia: «Ringrazio l’Ordine per questo evento e per questo inaspettato saluto». E poi: «Mi piace ricordare che la collaborazione che c’è stata tra noi due Direttori Generali in questi tre anni davvero non si è mai vista in altre province della Regione Campania. Abbiamo posto il cittadino della provincia di Caserta al centro della nostra attenzione. Abbiamo collaborato reciprocamente avviando anche tante iniziative importanti, senza mai prevaricare».

L’incontro ha rappresentato un momento di bilancio e di riconoscimento dell’impegno congiunto portato avanti dai due manager negli ultimi tre anni a favore della sanità pubblica territoriale. Tre anni di lavoro serio, costante e soprattutto orientato al bene comune: alla qualità della sanità pubblica territoriale e al sostegno concreto ai medici e agli operatori attivi ogni giorno sul campo. Il presidente Manzi ha aggiunto: «Di loro abbiamo apprezzato l’impegno, la capacità di ascolto, la perseveranza, la presenza, il profilo umano. Hanno dimostrato grande vicinanza, entrando in sintonia con il tessuto sociale e professionale del nostro territorio. Il Consiglio Direttivo ha voluto ringraziare i Direttori Generali per aver considerato l’Ordine interlocutore istituzionale. Li ringraziamo altresì per aver raccolto sempre i nostri inviti presso la Casa dei Medici che rappresenta un porto franco, terreno amico, un luogo sicuro, lontano da strumentalizzazioni mediatiche e da logiche di parte».

Il programma dell’evento ha visto poi gli interventi programmati di consiglieri dell’Ordine, nonché di dirigenti medici sia dell’Asl Caserta che dell’AORN. Testimonianze e riflessioni sulle due Direzioni Generali, tra queste: Giovanni Cerullo, Consigliere Tesoriere dell’OMCeO, Alfredo Matano, Direttore dell’UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Rosario Cuomo, gastroenterologo, già direttore di dipartimento dell’AORN Caserta, Vincenzo Farina, Vicepresidente della Commissione Albo Odontoiatri, nonché responsabile di UOS all’AORN Caserta, Benedetta Costanzo dirigente Asl Caserta, Daniele D’Ambrosio Consigliere dell’OMCeO. Quindi, Vincenzo Schiavone presidente della Clinica Pineta Grande e la consigliera regionale Maria Luigia Iodice.

L’incontro, moderato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, si è concluso con la consegna ai due ospiti d’onore, da parte del vicepresidente dell’Ordine Pasquale Liguori, di una copia originale di una stampa antica della estesa provincia di Terra di Lavoro del 1850.