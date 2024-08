Tragico incidente sulla Statale 18 nei Pressi di Paestum: Le vittime sono irpine

Un gravissimo incidente si è verificato sulla statale 18, nei pressi dello svincolo di Paestum, causando la morte di due persone e il ferimento grave di un’altra. Le vittime, Cosimo Spagnuolo, 48 anni, di Atripalda, e la sua compagna Roxana Arena, 50 anni, viaggiavano in sella a una motocicletta quando sono rimasti coinvolti in un impatto devastante con due automobili. Purtroppo, le gravi ferite riportate dai due motociclisti sono risultate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza un uomo di 49 anni, gravemente ferito, in ospedale. Le autorità hanno immediatamente chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, causando notevoli disagi al traffico, già intenso a causa del controesodo.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La comunità di Atripalda è sotto shock per la perdita di Cosimo Spagnuolo e della sua compagna, ricordati come persone molto amate e rispettate.