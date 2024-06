EUROPEE, PER BARONE (LEGA) CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE ITINERANTE

Sarà una chiusura di campagna elettorale itinerante e dinamica quella di Luigi Barone, candidato alle Europee per Lega Salvini Premier, che ha deciso di attraversare le province della Campania, partendo da Benevento, per incontrare amministratori locali, amici e sostenitori.

“Chiuderò in movimento e tra la gente perché questa è la mia natura. Da quando ho iniziato l’esperienza della candidatura non mi sono mai fermato un giorno e non lo farò l’ultimo. Andrò a tappe nei Comuni di tutte le province della Campania, potrete incontrarmi per strada, nelle piazze o seguirmi sui social per sapere dove sarò. Prima del silenzio elettorale desidero ancora parlare con chi mi appoggerà e con chi non è ancora certo di andare a votare. Anzi, faccio un appello agli astensionisti: esercitate il vostro diritto di voto, è un atto fondamentale per la nostra democrazia. Cambiamo le sorti del nostro Mezzogiorno con un’Europa con più Italia e più Sud. Grazie a chi mi sosterrà”. Così Luigi Barone, candidato alle Europee per Lega Salvini Premier e Responsabile Nazionale Coesione Territoriale e Zes.